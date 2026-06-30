Увеличилось число пострадавших после атаки БПЛА на подмосковный Егорьевск

Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Егорьевск Московской области достигло четырех человек. Об этом заявил глава муниципального округа Дмитрий Викулов в «Макс».

По его словам, в результате падения БПЛА на частный дом пострадали пять человек — трое взрослых и двое детей. Позднее шестимесячный ребенок скончался.

«Пострадавшие с ранениями и травмами различной степени тяжести госпитализированы в Егорьевскую больницу, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Один пострадавший от госпитализации отказался, ему оказана помощь на месте», — добавил Викулов.

Глава Егорьевска выразил соболезнования родным погибшего младенца. Семье окажут всю необходимую помощь. Оперативные службы округа продолжают работу по устранению последствий БПЛА.

Напомним, что минувшей ночью силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 БПЛА — в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне, Егорьевске.