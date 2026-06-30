Россиянка осталась без жилья в Таиланде и была арестована за кражу

На Пхукете владелец ресторана попросил волонтеров помочь с россиянкой, которая, по его словам, мешает работе заведения и пугает посетителей. Об этом сообщает Baza.

Речь идет о 31-летней Анне из Новороссийска, которая перебралась в Таиланд в ноябре 2025 года. Сначала она снимала номер в гостинице, но затем осталась без жилья и стала проводить время в одном из ресторанов. По словам владельца заведения, женщина вела себя агрессивно, бросала бутылки в проезжающие машины и регулярно устраивала скандалы.

Уговоры покинуть территорию и обращения в полицию, как утверждается, не дали результата. Мужчина пытался найти ее родственников или знакомых через интернет, но безуспешно.

Недавно стало известно, что Анне все же пришлось покинуть ресторан после очередного конфликта. Спустя четыре дня, которые девушка провела на улице, она была задержана на территории храма Ват Саванг Аром за попытку украсть сумку с кормом для собак. Ей предъявили обвинение, но затем перевели в специальное психиатрическое отделение госпиталя Вачира из-за неадекватного поведения.

Волонтеры нашли в России подруг и знакомых Анны, а также ее бабушку и дедушку. Однако никто из них сейчас не может оказать ей помощь.