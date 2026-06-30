Суд арестовал подозреваемых в смертельном отравлении наркотиками в Подмосковье

Подмосковный суд отправил под арест четырех мужчин, обвиняемых в незаконном сбыте запрещенных веществ на дне рождения в Солнечногорске, где погибли два человека.

Суд заключил фигурантов под стражу до 28 августа, передает РИА «Новости». Трагедия произошла 27 июня во время празднования дня рождения, где после употребления наркотиков скончались два человека, а еще семеро попали в больницу.

«Судом арестованы четверо мужчин, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, пунктами «а, г» части четыре статьи 228.1 УК РФ», – говорится в заявлении подмосковного главка Следственного комитета.

В региональной прокуратуре добавили, что по факту инцидента расследуется дело о причинении смерти по неосторожности. Задержанным инкриминируют покушение на сбыт и незаконный оборот запрещенных веществ в крупном размере в составе организованной группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое гостей праздника в подмосковном поселке Бакеево скончались от тяжелейшей интоксикации неизвестным препаратом.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчин. Позже правоохранители предъявили обвинение четверым фигурантам.