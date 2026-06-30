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Суд арестовал подозреваемых в смертельном отравлении наркотиками в Подмосковье

Деловая газета "Взгляд"

Подмосковный суд отправил под арест четырех мужчин, обвиняемых в незаконном сбыте запрещенных веществ на дне рождения в Солнечногорске, где погибли два человека.

Суд арестовал подозреваемых в смертельном отравлении наркотиками в Подмосковье
© Global Look Press

Суд заключил фигурантов под стражу до 28 августа, передает РИА «Новости». Трагедия произошла 27 июня во время празднования дня рождения, где после употребления наркотиков скончались два человека, а еще семеро попали в больницу.

«Судом арестованы четверо мужчин, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, пунктами «а, г» части четыре статьи 228.1 УК РФ», – говорится в заявлении подмосковного главка Следственного комитета.

В региональной прокуратуре добавили, что по факту инцидента расследуется дело о причинении смерти по неосторожности. Задержанным инкриминируют покушение на сбыт и незаконный оборот запрещенных веществ в крупном размере в составе организованной группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое гостей праздника в подмосковном поселке Бакеево скончались от тяжелейшей интоксикации неизвестным препаратом.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчин. Позже правоохранители предъявили обвинение четверым фигурантам.