Стало известно о смерти матери погибшего под Москвой при атаке ВСУ шестимесячного ребенка
Мать погибшего при атаке (Вооруженных сил Украины) ВСУ на Егорьевск шестимесячного ребенка не выжила после полученных ранений. Об этом сообщило издание Daily Storm.
По информации издания, в результате удара ВСУ женщина получила открытую черепно-мозговую травму, ей также ампутировали обе ноги. Врачам не удалось ее спасти.
Увеличилось число пострадавших после атаки БПЛА на подмосковный Егорьевск
Ранее стало известно, что в момент атаки украинских беспилотников на Егорьевск семья, состоящая из четырех человек, спала на втором этаже дома. Дрон ударил по спальне, где находились мать и младенец. В результате атаки ребенок получил сильные ожоги и не выжил.