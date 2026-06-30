Мать погибшего при атаке (Вооруженных сил Украины) ВСУ на Егорьевск шестимесячного ребенка не выжила после полученных ранений. Об этом сообщило издание Daily Storm.

По информации издания, в результате удара ВСУ женщина получила открытую черепно-мозговую травму, ей также ампутировали обе ноги. Врачам не удалось ее спасти.

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Ранее стало известно, что в момент атаки украинских беспилотников на Егорьевск семья, состоящая из четырех человек, спала на втором этаже дома. Дрон ударил по спальне, где находились мать и младенец. В результате атаки ребенок получил сильные ожоги и не выжил.