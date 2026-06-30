Назван вероятный организатор покушения на украинского олигарха

За покушением на украинского олигарха Вадима Ермолаева могут стоять украинские спецслужбы.

Об этом заявил криминалист Михаил Игнатов, передает NEWS.ru.

«Тут, конечно, несколько версий [кто мог стоять за подрывом]. Может быть, это киевский режим, украинские спецслужбы. Возможно, он кому-то там наступил на хвост, или, как говорят у нас, кинул, или не выполнил какие-то условия, которые ему были поставлены властями Киева», — рассказал эксперт.

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Игнатов также подчеркнул, что покушение могло быть организовано из-за конкуренции. По его словам, Ермолаев не единственный, кто занимается преступной деятельностью с колл-центрами и ему могли угрожать другие руководители мошеннических схем.

30 июня мощный взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Монако. На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Жертвой покушения стал украинский олигарх Ермолаев. На данный момент времени его состояние перестало быть критическим.