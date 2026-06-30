Аэропорт Мирного возобновил работу после инцидента с самолетом S7

Аэропорт якутского города Мирный снова принимает и отправляет рейсы после временной приостановки работы. Как сообщили в Росавиации, воздушная гавань вернулась к штатному режиму с 11:40 по московскому времени. К этому моменту наземным службам удалось успешно эвакуировать с летного поля пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7.

Напомним, авиационный инцидент произошел утром 30 июня. Лайнер, выполнявший рейс из Новосибирска, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту в этот момент находились 179 человек – 173 пассажира и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась.

Сейчас по факту ЧП Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку, чтобы оценить соблюдение требований безопасности полетов. Параллельно собственное внутреннее разбирательство инициировала авиакомпания S7. Как пояснили представители перевозчика, до окончания расследования пилоты, выполнявшие этот рейс, временно отстранены от полетов в соответствии с регламентами авиакомпании.