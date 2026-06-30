На школьника в регионе РФ напал медведь

В Пермском крае на 12-летнего школьника напал медведь, сообщает во вторник РЕН ТВ.

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По данным журналистов, инцидент произошел в Кудымкарском районе – дикое животное атаковало мальчика в тот момент, когда он собирал вместе с мамой землянику в лесу.

По предварительным данным, медведь хотел забрать ягоды – хищник исцарапал ребенка, пострадавшего госпитализировали. Врачи, уточняет издание, диагностировали у мальчика ссадину мягких тканей плеча и гематому поясничной области. Школьник выписан из больницы.