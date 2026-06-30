Стало известно, как себя чувствует украинский олигарх после взрыва

Генеральная прокуратура Монако сообщила об изменении состояния здоровья украинского предпринимателя Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве в княжестве. По данным издания Nice-Matin, его состояние больше не расценивается как критическое, однако жизни его спутницы по-прежнему угрожает опасность.

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Эту информацию на пресс-конференции озвучил генеральный прокурор Монако Стефан Тибо, уточнив детали расследования. Ранее он уже заявлял, что квалификация происшествия была пересмотрена: взрыв квалифицирован не как теракт, а как покушение на жизнь бизнесмена.

Напомним, инцидент произошел 30 июня: мощный взрыв прогремел у входа в жилой дом, где проживал олигарх. Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который оставил рюкзак на месте происшествия незадолго до детонации, после чего скрылся. Личность злоумышленника пока не установлена.