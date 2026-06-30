К владельцу российской сети заправок пришли с обысками

В Нижнем Новгороде 30 июня правоохранительные органы начали обыски в офисе и квартире владельца сети газозаправок.

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По информации издания Baza, оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, однако подробности дела не раскрываются.

Группа компаний, владельцем которой является россиянин, занимается поставками газа и обслуживанием профильной инфраструктуры.

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В настоящее время бизнесмен должен быть допрошен в связи с проводимым расследованием.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что вопрос о полном запрете экспорта дизельного топлива из страны пока остается на рассмотрении, и окончательное решение по нему не принято.