Иностранец под видом актера из Турции выманил 3 млн рублей у жительницы Кубани

Гражданина Нигерии приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы за мошенничество. В суде его признали виновным в том, что он обманул местную жительницу Краснодара на сумму более трех миллионов рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Кубани.

Подсудимый в апреле 2024 года начал переписку с женщиной в мессенджере, выдав себя за звезду турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Керема Бюрсина. В течение нескольких месяцев он поддерживал романтические отношения, обмениваясь с жертвой фото и видео.

Используя поддельные материалы, мошенник убедил женщину, что готовится приехать в Россию для встречи и для "обеспечения безопасности и решения вопросов с миграционной службой" попросил у нее более трех миллионов рублей.

Деньги потерпевшая переводила якобы менеджеру артиста. Получив средства, обвиняемый снял их через банкоматы в Москве, в чем ему помогали знакомые.

В суде обвиняемый вину не признал, заявив, что не знает потерпевшую и получал деньги как помощь от знакомого.

Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшей три миллиона 36 тысяч 80 рублей.

Приговор вступил в законную силу после рассмотрения апелляции в Краснодарском краевом суде.