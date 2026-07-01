Иностранец под видом актера из Турции выманил 3 млн рублей у жительницы Кубани
Гражданина Нигерии приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы за мошенничество. В суде его признали виновным в том, что он обманул местную жительницу Краснодара на сумму более трех миллионов рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Кубани.
Подсудимый в апреле 2024 года начал переписку с женщиной в мессенджере, выдав себя за звезду турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Керема Бюрсина. В течение нескольких месяцев он поддерживал романтические отношения, обмениваясь с жертвой фото и видео.
Используя поддельные материалы, мошенник убедил женщину, что готовится приехать в Россию для встречи и для "обеспечения безопасности и решения вопросов с миграционной службой" попросил у нее более трех миллионов рублей.
Деньги потерпевшая переводила якобы менеджеру артиста. Получив средства, обвиняемый снял их через банкоматы в Москве, в чем ему помогали знакомые.
В суде обвиняемый вину не признал, заявив, что не знает потерпевшую и получал деньги как помощь от знакомого.
Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшей три миллиона 36 тысяч 80 рублей.
Приговор вступил в законную силу после рассмотрения апелляции в Краснодарском краевом суде.