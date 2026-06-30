Погубившие девять россиян бутлегеры сбежали от суда

В Алапаевске Свердловской области трое мужчин, обвиняемых в гибели девяти человек из-за продажи суррогатного алкоголя, сбежали от суда. По информации следствия, они вместе с другими подельниками занимались продажей поддельного алкоголя в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе с сентября 2020 года по декабрь 2021 года. Об этом пишет Е1.RU.

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В результате употребления этого алкоголя скончались пятеро жителей Свердловской области и четверо из ХМАО.

В мае городской суд вынес приговор шестерым обвиняемым, однако дела троих были выделены в отдельное производство еще в феврале этого года. С тех пор они объявлены в розыск.

По решению суда, трое обвиняемых получили условные сроки от трех до четырех лет, еще трое были приговорены к реальным срокам в колонии общего режима и обязаны выплатить моральные компенсации семерым потерпевшим.

Ранее Министерство здравоохранения Якутии сообщило о состоянии здоровья людей, пострадавших после банкета в городе Мирный. Сообщается, что с 29 июня 2026 года в Мирнинскую центральную районную больницу обратилось 14 человек с симптомами кишечной инфекции.