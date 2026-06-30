Мигранта со 113 свертками с метадоном задержали на востоке Москвы

Силовики задержали уроженца Ташкента со 113 свертками с метадоном около улицы Константина Федина на востоке столицы.

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Об этом во вторник, 30 июня, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Москве.

— В ходе личного досмотра в сумке и карманах одежды мужчины было обнаружено и изъято 113 свертков с порошкообразным веществом. Установлено, что задержанный является уроженцем Ташкента. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком — метадоном, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Общая масса изъятого составила более 100 граммов. Мужчина признался, что планировал сбыть наркотики. Правоохранители доставили его в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в Москве задержали мужчину, который планировал сбыть более 22 килограммов кокаина и мефедрона. Запрещенные вещества нашли в квартире и гараже злоумышленника. В его отношении возбудили уголовное дело, позднее подозреваемого арестовали.