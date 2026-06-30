«Удар пришелся на спальню родителей»: подробности гибели младенца от БПЛА

Выяснились подробности трагедии в Егорьевском городском округе, где во вторник в результате падения беспилотника погибла 6-месячная девочка, а ее родители были госпитализированы в тяжелом состоянии. Не пострадал лишь 6-летний сын.

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Как выяснил «МК», ЧП произошло около 7 утра, когда беспилотник внезапно изменил траекторию полета и рухнул на 2-этажный частный дом в 1-м микрорайоне. В нем проживала семья с двумя детьми - 34-летний глава семейства, по роду деятельности механик в производственной компании, и его 29-летняя супруга, которая до декрета трудилась бухгалтером.

Спальни находились на втором этаже. Судя по всему, основной удар пришелся на родительскую комнату, окнами выходящую на улицу — там ночевали хозяева с дочкой. Спальня сына расположена чуть поодаль, она окнами выходит на внутренний двор. В это время семья уже просыпалась, чтобы вести старшего сына в садик.

К сожалению, по дороге в больницу девочка скончалась, ее родители в реанимации. Что касается сына, то у него обнаружили царапину, также ребенок получил огромный стресс. Он находится под присмотром бабушки.