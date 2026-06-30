Шеф-повар ресторана в Севастополе хотела отравить бойцов СВО

Жительница Севастополя получила 16 лет лишения свободы за сотрудничество с военной разведкой Украины. Об этом ФСБ России.

Осужденная работала шеф-поваром в местном ресторане и вынашивала планы отравить бойцов специальной военной операции (СВО), но затем она установила конфиденциальные отношения с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и стала передавать ему сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных сил России.

Женщина отправила куратору фотографии дислоцированных в Севастопольской бухте кораблей Черноморского флота (ЧФ), которые использовались Вооруженными силами Украины для планирования ракетных атак.

Подсудимая признана виновной в государственной измене.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд в Костромской области приговорил 41-летнего жителя к 25 годам заключения по делу о госизмене и участии в деятельности террористической организации.