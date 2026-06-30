Владельца популярного бренда одежды обвиняют в крупном мошенничестве

Владельца бренда одежды «Born To Be» Александра Тихомирова обвинили в крупном мошенничестве с постройкой гостиничного комплекса на Бали, передает «112».

Как утверждается, один из пострадавших инвесторов потерял более 500 тысяч долларов. Вкладчики вложили деньги в строительство таунхауса на первой линии комплекса, рассчитывая на доходность более 14% годовых и окупаемость за пять лет. Однако столкнулись со срывами сроков, подменой условий и долгами проекта.

Компанию Тихомирова обвиняют в нарушении условий расторжения договоров: деньги возвращают не полностью и не за две недели, а больше трех месяцев. Также инвесторы возмущены требованием дополнительных сумм в процессе строительства и угрозами расторжения договора.

«В целом складывалось ощущение, что под любую проблему находилось объяснение, но ни одно не приводило к реальному решению», — отметил инвестор, вложивший более 130 тысяч долларов.

Еще один партнер утверждает, что компания Тихомирова распорядилась его квартирой, вложила деньги в строительство и заставила выйти из сделки с полной потерей суммы. Сейчас пострадавшие добиваются возврата средств.