Мужчина, обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в Кемерове, не признает свою вину.

Об этом сообщил адвокат обвиняемого Сергей Москвин.

"Он говорит, что не совершал такое [преступление]. Вроде бы собирается признаться, но в чем признаться - пока не знаю. <...> На данный момент вообще ни в чем не сознается", - сказал Москвин.

Центральный районный суд Кемерова 30 июня избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 27 августа. Как сообщили в СК РФ, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. "а" ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

25 июня стало известно о пропаже 12-летней девочки в Кемерове. Спустя три дня она была найдена с признаками насильственной смерти. Подозреваемым оказался ранее судимый 54-летний местный житель. Как позднее стало известно, он пытался скрыть следы преступления и сжечь тело, но эксперты экспертно-криминалистического центра областного полицейского главка выделили ДНК-профиль и установили по нему личность подозреваемого.