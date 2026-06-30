Вымогатель убил девушку, набравшую кредитов ради него

В Новосибирске вынесен суровый приговор местному жителю, который жестоко расправился со своей знакомой, а затем пытался выманить крупную сумму у её матери. Решением областного суда мужчина проведёт за решёткой ближайшие 18 лет — такой срок он получил за совершение особо тяжких преступлений против личности и вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского областного суда.

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Согласно материалам дела, мотивом для нападения стали финансовые проблемы злоумышленника, который оказался должен своей жертве немалую сумму. Чтобы избавиться от долгового обязательства, он пришёл прямо в квартиру к девушке, где нанёс ей множественные ранения ножом, а затем принялся душить её проводом от зарядного устройства. Когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина взял её мобильный телефон и с его помощью потребовал у матери девушки перевести ему 4,5 миллиона рублей в качестве выкупа.

Родственница жертвы, к счастью, не растерялась и согласилась на условия преступника, чтобы выиграть время. Она договорилась о личной встрече для передачи части требуемой суммы, однако, когда вымогатель явился за деньгами, его уже ждали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали злоумышленника с поличным. Таким образом, план мужчины похитить крупные деньги обернулся для него уголовным делом и длительным тюремным сроком.

В ходе следствия выяснились и дополнительные шокирующие обстоятельства этой истории. Как позже рассказали в СМИ, 25-летняя пострадавшая была не просто знакомой нападавшего, а его любовницей. Более того, именно он уговорил девушку оформить на себя несколько кредитов на общую сумму около 400 тысяч рублей, объяснив это необходимостью срочного ремонта автомобиля после серьёзной аварии. Мужчина обещал добросовестно вносить ежемесячные платежи, однако в итоге просто обманул её и не выплатил ни копейки.