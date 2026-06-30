Раскрыта двойная игра двойняшек‑аферисток с 15 миллионами рублей бойца СВО

В Волгограде полиция задержала двух 46-летних сестер-двойняшек, которые охотились за 15 миллионами рублей — выплатами за павшего бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «МВД Медиа» в Telegram-канале.

Одна из них занимала должность начальника военно-учетного стола администрации одного из районов Волгоградской области. Она присмотрела одинокого мужчину, который решил заключить контракт с Министерством обороны России, и убедила свою сестру вступить с ним в фиктивный брак. В свою очередь, та согласилась и уговорила мужчину жениться на ней. Спустя некоторое время он пал на СВО. Тогда его фиктивная жена подала в соответствующие органы заявление о получении выплат, полагающихся членам семей, на общую сумму 15 миллионов рублей.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.2 УК РФ («Покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали 19-летнего жителя Екатеринбурга — соучастника мошенников, обокравших вдову бойца СВО.