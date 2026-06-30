Заходивший на посадку в аэропорту пассажирский самолет столкнулся с дроном

Пассажирский самолет, приземлившийся в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, столкнулся с беспилотником.

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Инцидент расследуется Федеральным управлением гражданской авиации, которое утверждает, что ежемесячно получает сообщения о более чем 100 наблюдениях беспилотников вблизи аэропортов США.

Пилот пассажирского самолета сообщил о столкновении с беспилотником, когда он заходил на посадку в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в понедельник утром.

Инцидент произошел около 7:15 утра по местному времени, когда самолет был на высоте около 900 метров, сообщает Sky News.

Согласно приложению для управления воздушным движением ATC.com, пилот сказал: "Мы столкнулись с беспилотником на повороте. Он ударил нас прямо над кабиной пилотов".

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует этот опасный инцидент.

Самолет Airbus A321, способный перевозить до 220 пассажиров, благополучно приземлился без какой-либо дополнительной помощи. Самолет прилетел в Нью-Йорк из Лас-Вегаса.

Авиакомпания JetBlue сообщила, что все пассажиры высадились в штатном режиме, при досмотре не было обнаружено "никаких повреждений или признаков столкновения".

В заявлении компании добавлено: "Безопасность является главным приоритетом JetBlue, и мы окажем содействие в проведении любых соответствующих расследований".

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как пилот United Airlines сообщил авиадиспетчерам, что он чуть не столкнулся с беспилотником при заходе на посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси, отмечает Sky News.

Беспилотникам в США, как правило, разрешается летать на высоте ниже 400 футов (около 120 метров), но вокруг аэропортов и общественных мероприятий действуют ограничения в воздушном пространстве.

Тем не менее, FAA заявляет, что ежемесячно получает сообщения о более чем 100 наблюдениях беспилотников вблизи аэропортов США.

Управление авиации предупредило, что неавторизованным операторам беспилотных летательных аппаратов могут грозить штрафы или тюремное заключение.

Представители правоохранительных органов говорят, что даже когда оператор беспилотника просто пытается снять видео с высоты птичьего полета, их присутствие отвлекает полицейских от борьбы с другими потенциальными угрозами.

Отчеты об инцидентах, собранные FAA, показывают, что беспилотники представляют все большую угрозу для аэропортов. Риск столкновения наиболее высок вблизи аэропортов, потому что именно там траектории полета беспилотников и самолетов чаще всего пересекаются.