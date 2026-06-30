В российском регионе емкости на автозаправке загорелись из-за ударов беспилотников ВСУ

В городе Льгов Курской области емкости на автозаправочной станции (АЗС) загорелись из-за ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Хинштейн в «Максе».

Он отметил, что также оказались повреждены забор, фасад, остекление здания автозаправки.

Хинштейн уточнил, что за сутки в Курской области удалось уничтожить 87 украинских дронов. За этот же период было зафиксировано 60 артиллерийских обстрелов.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Минобороны рассказали, что всего в ночь на 30 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами 419 украинских дронов. Атакам тогда подверглись Тамбовская, Тверская, Орловская, Рязанская и Липецкая области, Московский регион, Крым, Краснодарский край и другие субъекты.