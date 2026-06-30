Убивший экс-гаишника бывший силовик избежал суда и приговора

В Екатеринбурге бывший сотрудник вневедомственной охраны, обвиняемый в убийстве экс-гаишника Павла, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на службу в СВО прямо из следственного изолятора. Эту информацию подтвердила его адвокат Екатерина Соколовская, пишет E1.ru.

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По словам адвоката, подозреваемый ушел служить всего через две недели после того, как оказался под стражей.

Трагедия произошла 30 мая, когда трое мужчин отмечали День пограничника. В ходе празднования фигурант дела ушел на кухню, чтобы нарезать хлеб, а вернувшись, обнаружил, что Павел сидит на его месте. После отказа Павла встать, между ними завязался конфликт, в результате которого мужчина ударил товарища ножом.

Затем он вместе с другом вытащил пострадавшего в подъезд, где Павел скончался в больнице.

31 мая силовики задержали россиянина по подозрению в совершении преступления, и он признал свою вину.

Против него было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").

Адвокат также сообщила, что ее подзащитный написал явку с повинной и хотел извиниться перед семьей погибшего, но не смог с ними связаться.

Ранее сообщалось, что в Тюмени суд вынес приговор 37-летней многодетной матери, которая убила своего соседа. Трагедия произошла в октябре 2025 года в общежитии, когда компания отмечала день рождения старшей дочери подсудимой.