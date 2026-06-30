Суд рассмотрит дело блогера Лизы Миллер об отмывании более 70 млн рублей

Суд в Москве рассмотрит дело блогера Лизы Миллер (Елизаветы Батюты) об отмывании более 70 млн рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

Прокуратура Южного административного округа утвердила обвинительное заключение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России.

«Установлено, что Батюта с декабря 2020 года по апрель 2024 года... совершила умышленные действия, направленные на легализацию более 76 млн рублей путём финансовых операций и сделок», — говорится в сообщении.

Блогер частично оплатила автомобиль «Роллс-Ройс» стоимостью более 3,7 млн рублей, квартиру в г. Абу-Даби ОАЭ на сумму свыше 44,3 млн рублей, а более 28,3 млн рублей перечислила на личный банковский счёт в качестве дивидендов от юрлица.

Дело направили в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения. В отношении блогера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что суд конфисковал у блогера Александры Митрошиной 115 млн рублей.