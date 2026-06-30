В Подмосковье задержали мужчину за создание каналов связи для телефонных мошенников

Полицейские задержали в Московской области 19-летнего местного жителя, который по заданию кураторов устанавливал и подключал оборудование, преобразующее интернет-трафик в мобильную связь. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

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По предварительным данным, молодой человек нашёл подработку в одном из мессенджеров ещё в апреле 2026 года. Оборудование размещалось в арендованных квартирах в различных городах Московской области. В ходе задержания и осмотра помещений оперативники УМВД по Домодедову совместно с сотрудниками 6-го отдела БТСМ ГУ МВД по региону изъяли SIM-карты различных операторов связи, банковские карты и четыре многоканальных сим-бокса. Также были обнаружены ещё восемь GSM-шлюзов в квартирах в Ногинске и Балашихе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ ("Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции"), он заключён под стражу. Установлено, что часть мобильных номеров использовалась для хищения более 2,5 миллиона рублей у жителя Санкт-Петербурга.

SIM-боксы и GSM-шлюзы — это технические устройства, которые позволяют пропускать большой объём звонков и SMS через обычные SIM-карты, маскируя истинное местоположение звонящего. Мошенники активно используют такое оборудование, чтобы абоненты видели на экране номера российских операторов, что повышает доверие жертв и увеличивает шансы на успешное хищение денег. Подобные «точки» часто размещаются в арендованных квартирах, а управляются дистанционно через Интернет.