Под городом-курортом загорелись игровая зона и тир

В Краснодарском крае рядом с океанариумом в селе Архипо-Осиповка, что под Геленджиком, произошло возгорание тира и игровой зоны на площади 70 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по региону. Удалось не допустить перехода огня на океанариум.

В 7 часов 28 минут по прибытии к месту первых подразделений установлено: произошло «возгорание тира и игровой зоны на площади 70 кв. м». Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации огня привлекаются от МЧС РФ 11 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Указано, что была угроза распространения огня на территорию океанариума. Он не затронут пожаром, подчеркивается в сообщении.