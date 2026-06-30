Раскрыто состояние пострадавших при теракте в Монако

Двое взрослых, пострадавших при теракте в Монако, находятся в критическом состоянии, при этом состояние ребенка стабильное. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По данным телеканала, при теракте пострадали супружеская пара в возрасте 50-60 лет и 13-летний мальчик, все они граждане Украины. Уточняется, что жертвами теракта в Монако стали украинский олигарх Вадим Ермолаев и его спутница.

Что известно о теракте в Монако с пострадавшим украинским олигархом Ермолаевым

Издание Le Figaro отметило, что Вадим Ермолаев постоянно проживал в Монако, а с декабря 2023 года он находится под санкциями в соответствии с решением Совета национальной безопасности (СНБО), подписанным украинским лидером Владимиром Зеленским. Кроме того, в 2019 году он отказался от гражданства Украины и получил паспорт Кипра.

Ранее мощный взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Монако. На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступнику удалось скрыться. Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что взрыв стал первым терактом в истории княжества. По его словам, взрывное устройство, предположительно, содержало болты и дробь.