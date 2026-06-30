У Черного моря в курортном селе Архипо-Осиповка загорелся океанариум

В популярном среди туристов курортном селе Архипо-Осиповка, расположенного под Геленджиком, во вторник утром начался пожар на территории местного океанариума.

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По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило 30 июня в 07:23.

Сразу же к месту ЧП были направлены подразделения спсателей гарнизона.

"В 07:28 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание океанариума на площади 70 квадратных метров", - говорится в этой информации.

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, огонь охватил тир и игровую зону, но на само здание океанариума на данный момент пожар не распространился.

Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекается от МЧС России 11 человек личного состава и 4 единицы техники.