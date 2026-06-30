Шестимесячный ребенок стал жертвой атаки ВСУ в Подмосковье

В подмосковном Егорьевске шестимесячный ребенок стал жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

По его словам, в ночь на 30 июня беспилотник упал на частный жилой дом, в котором находились люди. В результате здание загорелось. Спасатели извлекли из-под завалов двоих взрослых и двоих детей. Младенца спасти не удалось. Пострадавшие госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

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