Выяснились подробности о последних часах жизни "девушки из чемодана"

Выяснились подробности смерти тайской 17-летней девушки. обнаруженной в чемодане австралийца. По версии следствия, Саймон Питер Карман познакомился с девушкой на набережной Паттайи, пригласил её в свою квартиру, а затем задушил, - пишет Reuters.

© Московский Комсомолец

Как отмечает издание, в среду вечером жертва гуляла по набережной возле пальм в Патайе. По словам подруги. она познакомилась с иностранцем и завязала разговор, после чего они проводили время вместе. Под утро девушка направилась в квартиру нового знакомого.

Ранним утром в субботу полиция обнаружила голое тело подростка, упакованное в чемодан и брошенное в зарослях травы рядом с железнодорожными путями. Почти одновременно в аэропорту Бангкока задержали 48-летнего австралийца, который собирался вылететь из страны.

Карману предъявили обвинения в убийстве, сокрытии и перемещении тела, а также в похищении несовершеннолетней в неприличных целях. Ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь.В полиции сообщили, что мужчина частично признал вину. Он утверждал, что не хотел убивать, но задушил девушку во время ссоры.