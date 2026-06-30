На Пхукете россиянина нашли мертвым в номере отеля

Россиянин обнаружен мертвым в номере отеля на Пхукете после того, как его близкие не могли связаться с ним в течение трех дней. Об этом сообщила газета The Phuket News.

По информации издания, инцидент произошел в пхукетском районе Катху, расположенном в глубине острова. Когда друзья россиянина 29 июня пришли к его номеру и заглянули в щель под дверью, то увидели его лежащим неподвижно на полу. Полиция опознала погибшего как 44-летнего гражданина России, смерть которого на момент обнаружения наступила около двух дней назад.

Знакомые россиянина рассказали полицейским, что он страдал от депрессии и жил один. Следователи не обнаружили признаков борьбы или взлома, а личные вещи остались нетронутыми. Тело было доставлено в морг для выяснения причины смерти. Полиция Пхукета информировала о произошедшем российских дипломатов, чтобы уведомить семью погибшего и содействовать репатриации тела.