СК назвал основную причину убийства студента в Омске

Личные неприязненные отношения считаются основной версией причины убийства студента в Омске. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

— Рассматривается несколько версий, основная — личные неприязненные отношения. О роли каждого (участника преступления в его совершении — прим. «ВМ») пока рано говорить, — говорится в сообщении.

29 июня четырех из шести подозреваемых заключили под стражу, а 30 июня меру пресечения изберут двум оставшимся, передает ТАСС.

По данным следствия, к убийству студента причастны три девушки и трое парней. Они заманили потерпевшего к заброшенному зданию, где связали, а затем переместили его на пустырь на улице 10 лет Октября. Там преступники несколько раз ударили юношу ножом, в результате чего он скончался. Что известно об убитом и что грозит злоумышленникам — в материале «Вечерней Москвы».

29 июня СМИ сообщили, что в качестве одной из версий случившегося правоохранители рассматривают заказное убийство. По данным журналистов, подозреваемые целенаправленно приехали в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, до этого познакомившись друг с другом в интернете.