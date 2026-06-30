Раскрыты подробности о ходе расследования дела о подготовке подрыва здания Минюста РФ

Мужчина, арестованный в рамках уголовного дела о подготовке к подрыву здания министерства юстиции России, не признал вину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

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«Вину он не признал», — сообщил источник агентства.

Речь идет о Виталии Ларине, который был арестован в конце мая. Решение принял Басманный районный суд Москвы. В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции рассказали, что мужчину подозревают в приготовлении к незаконному созданию взрывного устройства для последующего подрыва здания Минюста РФ. Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Суд арестовал мужчину по делу о попытке подрыва здания Минюста РФ

25 июня Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что сотрудники ведомства предотвратили теракт в административном здании одного из районных судов Мариуполя. Силовики задержали жителя города, который по заданию украинских спецслужб забрал из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство и намеревался использовать его для подрыва здания одного из местных судов. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая государственную измену. Фигуранта отправили в СИЗО.

Ранее подростка отправили в колонию за поджог вышки сотовой связи в Ленинградской области.