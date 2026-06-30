Что известно о теракте в Монако с пострадавшим украинским олигархом

Второй в истории террористический акт произошел в истории тихого и спокойного княжества Монако.

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Он стал первым, направленным на конкретных людей.

Напомним, в 2004 году террористам удалось привести в действие небольшое взрывное устройство на футбольной арене стадиона "Луи II" - тогда обрушилась часть трибун.

На этот раз взрыв прогремел примерно в девять часов вечера по местному времени (22:00 мск). Трое человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает BFMTV.

Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения - в кадр попал человек, оставляющий рюкзак с бомбой у входа в здание.

Власти Монако сообщили, что взорвавшаяся бомба содержала болты и дробь

Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что этот взрыв стал первым терактом в истории княжества. По его словам, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами, в том числе болтами и дробью.

Телеканал BFMTV уточнил, что взрыв прогремел у входа в жилое здание, расположенное между бульваром д'Итали и улицей преподобного отца Луи Фролла, на границе с Францией.

Мужчина средних лет оставил рюкзак с взрывчаткой у лестницы здания, а затем покинул место происшествия, направившись в сторону границы с Францией, до которой от жилого дома менее ста метров, сообщили BFM Nice в Службе общественной безопасности Монако.

Злоумышленник был в бежевых брюках и черной куртке, а также в черной широкополой шляпе, скрывающей почти половину лица.

Кристоф Мирман рассказал, что в больницу были доставлены семь человек. Четверо из них "не были ранены, а просто шокированы". Взрывной волной были выбиты стекла в их квартирах, добавил он.

Сильвано Ипполито, живущий рядом с местом ЧП, в интервью BFMTV сообщил, что сначала подумал об "утечке газа".

Когда он оказался на месте происшествия, то увидел "маленького мальчика, лежащего на земле в крови, с человеком, который пытался ему помочь", а также "женщину, лежащую в крови" на лестнице здания.

"У нее были оторваны ноги", - уточнил очевидец.

Двух взрослых в критическом состоянии доставили во французскую Ниццу, расположенную примерно в 20 километрах от Монако, а мальчика, жизнь которого находится вне опасности, в детскую больницу Ленваля, пишет газета Le Figaro.

Сначала сообщалось, что среди пострадавших есть гражданин России, однако позже французские и украинские СМИ сообщили, что жертвами теракта стали беглый украинский олигарх Вадим Ермолаев, его супруга и их 13-летний сын.

Взрывное устройство было приведено в действие как раз в тот момент, когда все трое выходили из здания.

На место происшествия были направлены французские спасатели - по меньшей мере пять автомобилей и 14 человек.

По словам источников, полиция Франции и Монако вместе ищут злоумышленника, который мог скрыться на машине, ждавшей его недалеко от границы.

Уточняется, что для обеспечения безопасности района, где произошел взрыв, были направлены 84 сотрудника силовых структур.

Между тем

Принц Монако Альберт II пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта. Он заверил, что под руководством правительства "все государственные службы в настоящее время мобилизованы в тесном сотрудничестве с французскими властями", чтобы "как можно быстрее" выяснить обстоятельства этой трагедии и выявить виновных. Монарх также подтвердил, что "Княжество Монако останется единым и решительным перед лицом насилия и преступности", напомнив, что "безопасность нашего сообщества всегда была приоритетом" и что она останется такой "несмотря на угрозы".

Опрошенные репортерами местные жители заявили, что шокированы произошедшим.

"Это может случиться в Европе или в Бразилии, откуда я родом. Но здесь, в Монако... Это очень шокирует", - признался 24-летний Луис Фелипе Иани.

Тем временем эксперты, комментируя теракт, указали на характерный почерк украинских спецслужб. Впервые такое дерзкое преступление совершено в самом сердце Европы и одном из самых тихих и безопасных мест Старого света, где расположено знаменитое на весь мир казино, а богатые люди владеют недвижимостью и яхтами.

Беглый олигарх Ермолаев и его сын Артур. Что известно о них?

В результате теракта пострадал Вадим Ермолаев - украинский олигарх, родившийся в 1968 году в Днепропетровской области. В прошлом году в рейтинге богатейших людей Украины, по версии журнала Forbes, он занял 23-е место.

Ермолаев заработал свое состояние в основном на производстве и реализации спиртных напитков, в частности, вина. Служба безопасности Украины внесла его в список из 84 граждан, которые могли бежать из страны. Бизнесмена обвиняли в рейдерских захватах недвижимости в родной Днепропетровской области.

В 2023 году против Ермолаева, возглавлявшего тогда корпорацию "Алеф", Владимир Зеленский ввел санкции Совета национальной безопасности и обороны.

За несколько лет до этого олигарх официально отказался от украинского гражданства и получил паспорт гражданина Кипра.

Примечательна фигура и его старшего сына Артура, который является основателем и руководителем сети мошеннических колл-центров, "разводивших на деньги" людей преимущественно старшего возраста в странах ЕС, Турции и других.

В декабре 2025-го Артур был задержан на Кипре по запросу Интерпола. Ермолаева-младшего должны были экстрадировать в Эстонию для проведения следственных действий, но, по данным ряда СМИ, он смог скрыться, и в данный момент его местонахождение неизвестно.