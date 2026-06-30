Взрывное устройство, использованное в Монако, содержало поражающие элементы

Взорвавшаяся в Монако бомба содержала поражающие элементы — болты и дробь, заявил государственный министр Кристоф Мирман. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, оставившего рюкзак со взрывным устройством рядом со зданием. Злоумышленник, чье лицо скрывала большая черная шляпа, покинул место происшествия пешком в направлении ближайшего французского города Босолей. В настоящее время ведется его поиск. В этом властям Монако оказывают помощь правоохранительные органы Франции.

Вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв. При детонации пострадали три человека.

Найдена связь пострадавшего при взрыве в Монако олигарха из Украины с мошенниками

СМИ узнали, что пострадавшие, вероятно, были членами семьи украинского олигарха Вадима Ермолаева. Он и его жена находятся в критическом состоянии, а их ребенок-подросток — в тяжелом, но стабильном.

Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что Ермолаев и его сын Артур являются одними из крупнейших бенефициаров сети мошеннических кол-центров, работающих с гражданами Европейского союза и других стран. Под их контролем находится свыше более 150 центров с 10–15 тысячами операторов, а доход от махинаций ежегодно составлял миллионы евро.

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