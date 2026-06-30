СМИ узнали, кто пострадал при взрыве в Монако

Пострадавшими при взрыве в Монако могли быть украинский олигарх, его жена и ребенок, сообщает Le Figaro.

По ее информации, пострадавшие были членами одной семьи.

«Двое родителей, один из которых, возможно, является украинским олигархом, находятся в критическом состоянии, а несовершеннолетний — в тяжелом, но стабильном», — пишет газета.

Издание Nice-Matin уточняет, что пострадавшим мужчине и женщины — от 50 до 60 лет. Их доставили в больницу Пастер в Ницце, а подростка — в больницу Ленваль.

BFMTV: при взрыве в Монако пострадали граждане России и Украины

На этом фоне украинские СМИ сообщают о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева. Мужчина в 2001 году основал компанию Alef Estate, которая занималась коммерческим строительством. Он входил в список 100 самых богатых людей республики. В 2019 году предприниматель отказался от украинского гражданства в пользу кипрского. Против него были введены санкции, которые он пытался обжаловать в суде. По данным Службы безопасности Украины, Ермолаев продолжал вести бизнес в Крыму после того, как полуостров вошел в состав РФ.

Вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв. При детонации пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На записях с камер видеонаблюдения неизвестный оставил рюкзак у входной двери здания, когда туда заходили другие люди. После этого подозреваемый скрылся с места преступления пешком.

По словам источника в полиции, власти активировали «красный план», который применяется в случае ЧС и координирует работу экстренных служб. До этого СМИ сообщали, что среди пострадавших были граждане России и Украины.

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