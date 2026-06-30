При взрыве в Монако ранены россияне и украинцы

При взрыве в Монако пострадали граждане России и Украины, передает BFMTV со ссылкой на полицию.

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Вечером 29 июня в княжестве прогремел взрыв. При детонации пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На записях с камер видеонаблюдения неизвестный оставил рюкзак у входной двери здания, когда туда заходили другие люди. После этого подозреваемый скрылся с места преступления пешком.

По словам источника в полиции, власти активировали «красный план», который применяется в случае ЧС и координирует работу экстренных служб.

AFP: в Монако при взрыве пострадали три человека

Неделю назад в деловом районе испанского Мадрида произошел взрыв в одном из небоскребов. В национальной полиции уточнили, что детонация случилась в башне энергетической компании Moeve в районе Чамартин. После взрыва на 25-м этаже небоскреба начался пожар в техническом помещении. Его оперативно потушили. Медики оказали помощь двум людям из-за легкого отравления дымом, еще одной прохожей — из-за приступа, людей из небоскребов эвакуировали.

Ранее россиянин решил сделать самогон и взорвал квартиру.