В Росавиации рассказали о поисках вертолета Robinson в Приморье

В Росавиации рассказали о том, что поиски вертолета Robinson в Приморском крае продолжаются — воздушное судно перестало выходить на связь 21 июня. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Отмечается, что за координацию поисков отвечает Дальневосточное межрегиональное территориальное управление Росавиации. В спасательной операции участвуют два вертолета Ми-8 – один от Росавиации, другой от МЧС России. Кроме того, к поискам подключили воздушные суда авиакомпании «Гранат», которой принадлежит пропавший вертолет. На данный момент в ходе поисков было охвачено более 8 тысяч квадратных километров территории.

В Росавиации также рассказали, что 29 июня в области поиска вертолета работала группа из 14 спасателей МЧС, специалистов-кинологов и 65 сотрудников авиалесоохраны. Дополнительную сложность оказывает труднодоступная горная местность региона.

Напомним, что пропавший вертолет Robinson R-44 осуществлял патрулирование леса. На борту находились командир и второй пилот.

Ранее МЧС нарастило группировку спасателей для поисков вертолета в Приморье.