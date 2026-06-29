Мать с тремя детьми, которых уносило в море, спасли под Калининградом

Под Калининградом мать с тремя детьми чуть не унесло в море. Об этом со ссылкой на очевидицу сообщает «Клопс».

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Инцидент произошел 27 июня неподалеку от гостиницы «Априори». Трое детей висели на круге в воде и кричали о помощи, их относило к волнорезу. На берегу началась паника, люди искали родителей малолетних, а спасателей на посту не оказалось.

К воде бросился случайный очевидец, за которым бежала жена и умоляла не рисковать. Он прыгнул в море, а другой отдыхающий кинул спасательный круг. Вдвоем они подтолкнули детей к суше, те зацепились за канаты у волнорезов. В это же время из воды вынесли их мать, женщина едва не ушла под воду.

Очевидцы вызвали скорую. Женщина теряла сознание и постоянно спрашивала о детях, медики госпитализировали ее. Детей забрала их родственница.