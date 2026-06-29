Американец случайно сломал «Целующихся слонов» на Мальте и убил туриста
Американский турист на Мальте сломал одну из самых известных природных арок, которую местные жители называли «Целующиеся слоны» (Kissing Elephants). Об этом пишет газета The Sun.
Инцидент произошел 27 июня у берегов острова Комино, входящего в архипелаг Мальта, в районе популярной у путешественников Голубой лагуны.
Очень полный 32-летний мужчина забрался на арку и спрыгнул с нее в воду. «Слоны» не выдержали и после его прыжка рухнули вниз, на гидроцикл 26-летнего китайца и его 27-летней спутницы. Каменные блоки разбили аппарат, сбили с него водителя и пассажирку.
Сапбордисты, проплывавшие мимо, спасли китаянку и американца. Женщине потребовалась срочная госпитализация — ее доставили в Gozo General Hospital, мужчина от медицинской помощи отказался.
Тело китайского туриста смогли найти значительно позже — его завалило камнями, для того, чтобы достать труп, потребовались значительные усилия военных водолазов.
Местные жители рассказали, что трагедию можно было предотвратить. В частности, каякер Мишель Аттард Тонна заявила, что заметила трещину в арке еще за две недели до обрушения и сообщила о ней местным властям.
Вместе с тем, уточнила девушка, никаких предупреждающих знаков установлено не было, доступ к арке не ограничили.