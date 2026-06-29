Американец случайно сломал «Целующихся слонов» на Мальте и убил туриста

Американский турист на Мальте сломал одну из самых известных природных арок, которую местные жители называли «Целующиеся слоны» (Kissing Elephants). Об этом пишет газета The Sun.

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Инцидент произошел 27 июня у берегов острова Комино, входящего в архипелаг Мальта, в районе популярной у путешественников Голубой лагуны.

Очень полный 32-летний мужчина забрался на арку и спрыгнул с нее в воду. «Слоны» не выдержали и после его прыжка рухнули вниз, на гидроцикл 26-летнего китайца и его 27-летней спутницы. Каменные блоки разбили аппарат, сбили с него водителя и пассажирку.

Сапбордисты, проплывавшие мимо, спасли китаянку и американца. Женщине потребовалась срочная госпитализация — ее доставили в Gozo General Hospital, мужчина от медицинской помощи отказался.

Тело китайского туриста смогли найти значительно позже — его завалило камнями, для того, чтобы достать труп, потребовались значительные усилия военных водолазов.

Местные жители рассказали, что трагедию можно было предотвратить. В частности, каякер Мишель Аттард Тонна заявила, что заметила трещину в арке еще за две недели до обрушения и сообщила о ней местным властям.

Вместе с тем, уточнила девушка, никаких предупреждающих знаков установлено не было, доступ к арке не ограничили.