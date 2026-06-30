Число погибших из-за землетрясения в Венесуэле выросло до 1 943 человек

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 1 943 человек, заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

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По его словам, всего в результате стихийного бедствия пострадали 10 571 человек.

При этом за все время работы после землетрясения венесуэльские и иностранные специалисты спасли из-под завалов 6 461 человека. Еще около 13 400–13 500 человек смогли выбраться самостоятельно либо с помощью соседей или родных в первые часы после землетрясения.

Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Произошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет.

В российском посольстве указывали, что всего пострадали трое граждан РФ. У них выявили травмы легкой и средней степени тяжести.