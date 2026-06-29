В центре Москвы при пожаре в жилом доме погибла женщина
Женщина погибла во время пожара в центре Москвы, сообщил "РГ" осведомленный источник.
По данным столичного ГУ МЧС, инцидент произошел на Садовой-Самотечной улице. В квартире на седьмом этаже загорелись вещи.
В дальнейшем огонь перекинулся на мебель, площадь пожара составила около 10 квадратных метров.
Трое жильцов из-за плотного задымления не смогли сами выйти на улицу, им помогли спасатели. Одну из живших в девятиэтажке женщин повезли в больницу, где впоследствии она скончалась.
По этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства пожара.