В центре Москвы при пожаре в жилом доме погибла женщина

Женщина погибла во время пожара в центре Москвы, сообщил "РГ" осведомленный источник.

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По данным столичного ГУ МЧС, инцидент произошел на Садовой-Самотечной улице. В квартире на седьмом этаже загорелись вещи.

В дальнейшем огонь перекинулся на мебель, площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

Трое жильцов из-за плотного задымления не смогли сами выйти на улицу, им помогли спасатели. Одну из живших в девятиэтажке женщин повезли в больницу, где впоследствии она скончалась.

По этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства пожара.