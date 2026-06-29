Увеличилось число погибших при стрельбе в немецком Штаде

Число погибших при стрельбе в немецком Штаде достигло шести
Количество погибших в результате стрельбы в Штаде увеличилось до шести. Об этом проинформировали в полиции ФРГ.
В сообщении, текст которого приводит ТАСС, отмечается, что в больнице скончался один из раненных в результате стрельбы.
«По последним данным, пять человек умерли на месте, шестой скончался от ран в больнице», — говорится в публикации.
Первоначально сообщалось о пятерых погибших в результате стрельбы в центре нижнесаксонского города Штаде.