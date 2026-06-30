В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ на грузовик пострадал водитель

Вооруженные силы Украины атаковали дроном грузовой автомобиль в селе Бессоновка Белгородского округа, за медпомощью обратился водитель. Об этом сообщили в канале оперштаба региона в "Максе".

"За медицинской помощью обратился водитель, который пострадал при атаке дрона на грузовой автомобиль в селе Бессоновка Белгородского округа. В городской больнице №2 г. Белгорода у мужчины диагностировали акубаротравму и осколочное ранение мягких тканей головы. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", - написали там.

В Белгородском округе в результате детонации FPV-дронов повреждены входная группа и остекление коммерческого объекта, два легковых и два грузовых автомобиля. В Краснояружском округе при атаке дрона пробита кровля многоквартирного дома, поврежден грузовой автомобиль.

В Шебекинском округе от атак FPV-дронов повреждены кровля и шесть квартир многоквартирного дома, в Ракитянском округе - частный дом, в Яковлевском округе - машина.