Аферист похищал алкоголиков ради квартир

Мошенник, силой или обманом отнимавший у пьющих граждан их квартиры, разоблачен в подмосковном Королеве.

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Как сообщили «МК» в пресс-службе судов Общей юрисдикции Московской области, в одном случае мужчина убедил любителя спиртного подписать договор купли-продажи квартиры, после чего зарегистрировал квартиру на себя, лишив жертву единственного жилья. В другом случае злоумышленник похитил мужчину из стационара закрытого типа, запер в своем дачном доме и вынудил заложника оформить доверенность на свое имя. Однако вскоре после этого аферист был задержан. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Также у злоумышленника конфискован в пользу государства автомобиль «Шевроле».