Пять человек погибли в результате стрельбы в Германии
Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в центре нижнесаксонского города Штаде.
Об произошла стрельба, жертвами которой стали по меньшей мере пять человек. Как сообщает RT, посольство России в Германии не располагает информацией о наличии среди жертв и пострадавших граждан РФ.
«В координации с местными правоохранительными органами устанавливаем обстоятельства произошедшего», — указали в дипмиссии.
Ранее девятиклассник устроил стрельбу из пневматического оружия в школе в Гулькевичском районе Краснодарского края, пострадали двое школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».