Пять человек погибли в результате стрельбы в Германии

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в центре нижнесаксонского города Штаде.

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Об произошла стрельба, жертвами которой стали по меньшей мере пять человек. Как сообщает RT, посольство России в Германии не располагает информацией о наличии среди жертв и пострадавших граждан РФ.

«В координации с местными правоохранительными органами устанавливаем обстоятельства произошедшего», — указали в дипмиссии.

Ранее девятиклассник устроил стрельбу из пневматического оружия в школе в Гулькевичском районе Краснодарского края, пострадали двое школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».