У побережья США произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья американского штата Орегон на западе страны, передает местный телеканал KPTV со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Толчок был зарегистрирован 29 июня в 03:35 по местному времени, 14:35 мск. Эпицентр находился в Тихом океане, в 218 км от города Бандон, штат Орегон. Очаг залегал на глубине 10 км.

Национальная метеорологическая служба США (NWS) подтвердила, что угрозы цунами нет.

USGS присвоила землетрясению «зеленый» уровень опасности, что означает крайне низкий риск жертв и разрушений.

В службе уточнили, что в комментариях к новости отметились только несколько жителей, почувствовавших слабые толчки на побережье, в частности, в городах Сейлем и Рокавей-Бич .

В сентябре 2025 года в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9, а в январе 2026 года у побережья был зафиксирован еще один толчок магнитудой 6,0.

Тихоокеанское побережье США, включая штат Орегон, расположено в сейсмически активной зоне, известной как «Тихоокеанское огненное кольцо».