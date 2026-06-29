Российский суд арестовал женщину, продавшую мужчину за колбасу

Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу на 2 месяца горожанку, которая вместе с сообщниками фактически поработила местного жителя, заставляла выполнять тяжелую работу по дому, а затем продала за колбасу, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевых судов. .

По данным следствия, дама, воспользовавшись тяжелыми жизненными обстоятельствами и утраченными социальными связями потерпевшего, удерживала его в частном доме, заставляла выполнять различные поручения.

В пресс-службе отметили, что в дальнейшем участники ОПГ продали похищенного гражданина за 4 коробки колбасной продукции.

В отношении участников преступной схемы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в целях его эксплуатации, с угрозой применения насилия).

Постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что житель поселка Никель в Мурманской области предстал перед судом за похищение людей и использование рабского труда.