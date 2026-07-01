Бастрыкин затребовал доклад по делу об облитой кислотой петербурженке

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела о покушении на убийство молодой женщины в Петербурге.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет о расследовании резонансного уголовного дела о нападении на жительницу Петербурга, передает РИА «Новости».

Главное следственное управление СК по региону продолжает работу над делом в отношении 28-летнего местного жителя.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Выменцу П.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения», – сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в мае 2026 года обвиняемый напал на свою бывшую возлюбленную. Он нанес ей не менее пяти ножевых ранений, выстрелил в колено из сигнального пистолета и облил кислотой. Сейчас мужчина находится под стражей. Близкие пострадавшей месяц назад рассказали, что девушке предстоит длительная реабилитация, так как она лишилась левого глаза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае петербургские полицейские задержали подозреваемого в нападении с кислотой на бывшую возлюбленную мужчину.