Россиянин попал под грузовой поезд и остался в живых

В Хабаровске грузовой поезд сбил пожилого мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

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Инцидент случился 29 июня на 8549 км Дальневосточной железной дороги, в районе станции Красная Речка.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. По предварительным данным, мужчина переходил пути в месте, не предназначенном для этого, что и стало причиной происшествия.

Следственные органы начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что подпадает под статью 263 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Транспортная прокуратура также проводит свое расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства случившегося. В частности, будет оценена работа локомотивной бригады и меры, принимаемые для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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