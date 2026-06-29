Жестокая расправа над российским студентом могла быть заказной

Жестокая расправа над студентом в Омске могла быть заказной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

По словам источника агентства, сейчас правоохранители рассматривают несколько версий. Одной из них стала версия о заказной расправе.

Ранее сообщалось, что семь молодых людей специально приехали для расправы над студентом в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Их задержали.

По версии правоохранителей, они из корысти заманили жертву на встречу, где связали и несколько раз ударили ножом, после чего попытались скрыть следы.