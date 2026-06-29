Стрельба в Германии унесла жизни пятерых человек

Пять человек не выжили в результате стрельбы в городе Штаде на севере Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

По данным агентства, мотивы преступления остаются неизвестными. Издание Bild сообщило, что правоохранительные органы задержали «одного или нескольких» подозреваемых.

Как утверждается в публикации NTV, стрельба произошла в учреждении для молодежи.

Ранее стало известно, что после матча ЧМ-2026 Кабо-Верде — Саудовская Аравия в Бронктоне, штат Массачусетс (США), произошла стрельба.