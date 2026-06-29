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Стрельба в Германии унесла жизни пятерых человек

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Пять человек не выжили в результате стрельбы в городе Штаде на севере Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Стрельба в Германии унесла жизни пятерых человек
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По данным агентства, мотивы преступления остаются неизвестными. Издание Bild сообщило, что правоохранительные органы задержали «одного или нескольких» подозреваемых.

Как утверждается в публикации NTV, стрельба произошла в учреждении для молодежи.

Ранее стало известно, что после матча ЧМ-2026 Кабо-Верде — Саудовская Аравия в Бронктоне, штат Массачусетс (США), произошла стрельба.